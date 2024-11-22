Посольство топсоюзника Росії розташоване біля Ради в Києві: чи працює воно

Дипустанова одного з найголовніших союзників РФ недалеко від Ради

Розвідка США попередила Україну про можливий ракетний удар по будівлі Верховної Ради України. На тлі цієї інформації постало питання щодо роботи дипломатичних установ та державних розташованих поблизу українського парламенту. Наприклад, Кабмін та Офіс Президента працює у звичайному режимі. А що з дипустановами союзників РФ?

Зокрема, посольство Китайської Народної Республіки розташоване приблизно за 500 м від будівлі Верховної Ради, на вулиці Грушевського, 2. Як дізнався "Телеграф", дипломатична місія КНР продовжує функціонувати з 24 лютого 2022 року в особливому режимі.

Співробітники охорони посольства Китаю підтвердили, що отримали попередження про підвищений рівень загрози від командування Національної гвардії України. Згідно з інструкціями, у разі повітряної тривоги персонал посольства має евакуюватися до найближчого укриття – станції метро "Арсенальна". Проте роботу посольство не припиняло.

Варто зазначити, що КНР залишається одним із ключових стратегічних партнерів та союзником Російської Федерації у війні проти України.

Раніше "Телеграф" також писав, за скільки хвилин російська ракета "Орєшнік" може долетіти до столиць Європи. Повідомляється, що в зоні поразки "Орєшніка" нібито знаходяться всі країни континентальної Європи, починаючи з і Прибалтики до Португалії, а також Великобританія.