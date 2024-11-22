Змусити Росію дотримуватися мирних домовленостей можна: Ходжес назвав спосіб

Немає жодних підстав вважати, що Росія дотримуватиметься будь-яких домовленостей

Змусити Росію дотримуватися мирних домовленостей можна. Для цього потрібна присутність військових країн Європи, США, Канади на території України.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес в інтерв’ю Radio NV. За його словами, немає підстав вважати, що Росія дотримуватиметься будь-яких домовленостей, якщо немає потужної сили.

"Я не маю жодної впевненості в тому, що Росія колись дотримується будь-яких домовленостей. Немає жодних підстав вважати, що вони дотримуватимуться будь-яких домовленостей, якщо тільки не буде дуже потужної сили, яка змусить їх це зробити", — — сказав Ходжес.

Він наголосив, що такою силою можуть стати європейські солдати, американці та канадці, які були б в Україні для забезпечення таких домовленостей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 листопада Reuters із посиланням на джерела написало, що російський президент Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні. При цьому він відкидає будь-які значні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій вступити до НАТО.