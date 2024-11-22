В Україні знову повітряна тривога: у Дніпрі пролунали вибухи, перші деталі та фото (оновлено)

Усіх просять перебувати у укриттях

В Україні вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Інформацію підтверджують моніторингові Telegram-канали та місцеві пабліки.

"Вибух пролунав у межах Дніпра. Була застосована 1-х балістична ракета Іскандер-М. Загроза балістики триває до відбою", — пише один з моніторингів.

Також повідомляється, що біля Дніпра "висить" розвідувальний дрон. Загроза балістики для міста зберігається.

У місті після вибуху здіймається в небо чорний дим.

У Повітряних силах України тим часом інформують, що загроза застосування балістичного озброєння для східних, центральних та південних областей.

Рух ударних БПЛА:

БпЛА на Полтавщині, напрямок руху – південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, напрямок руху – західний, південно-західний;

БпЛА в Сумській області, напрямок руху — південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, напрямок руху – західний

БпЛА в Житомирській області, напрямок руху — південний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 листопада у Кривому Розі пролунали одразу кілька вибухів. В результаті атаки є 17 постраждалих, серед них двоє неповнолітніх.