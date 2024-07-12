Документы на субсидию онлайн: не забудьте сделать важный шаг при подаче

Для каждой семьи отдельно считают сумму субсидии и обязательный платеж

Жители украинских городов и сел, которые не могут самостоятельно вынести бремя коммунальных платежей, могут обратиться за помощью к государству. Для таких случаев есть жилищная субсидия, однако право на нее имеют не все.

Подать документы на получение субсидии можно удобным способом онлайн, без личного визита в ЦНАП, Пенсионный фонд и т.д. Сделать это можно тремя основными способами:

на вебпортале Пенсионного фонда

на портале "Дия"

в приложении Пенсионного фонда.

При использовании выбранного способа подачи нужно будет зайти на портал или в приложение с помощью либо электронной подписи, либо авторизовавшись через банк, клиентом которого вы являетесь. Затем следует найти раздел подачи документов на получение субсидии.

Заявление и право на доходы заполняются в электронном виде. Доступна упрощенная форма подачи документов, когда требуются данные о материальном состоянии, собственности, недвижимости заявителя, проживающих в жилье и членов семей ПФУ берет самостоятельно.

Важный нюанс: если у вашего домохозяйства есть необходимость предоставить дополнительные документы, например справки ВПЛ, копию договора аренды жилья или другие, их сканированные копии нужно подготовить заранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если кто-то из зарегистрированных в квартире или доме не проживает. В таком случае требуются дополнительные документы.