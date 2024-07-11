Не забудьте підготувати: які додаткові документи можуть знадобитися для отримання субсидії

Право на отримання субсидії мають не всі, а тільки люди з відповідними статками

Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг триває — громадяни України та легально проживаючі іноземці можуть претендувати на державну допомогу, якщо їхній майновий стан не дозволяє сплачувати за комунальні послуги повну суму нарахувань.

При зверненні до Пенсійного фонду для отримання субсидії потрібно буде підтвердити свою особу, найчастіше для цього використовують паспорт громадянина України або документ, що його заміняє. Обов'язковими при подачі є заява та декларація про доходи та витрати мешканців домогосподарства та членів їхніх родин.

Додаткові документи, які можуть знадобитися:

договір оренди для орендарів житла, зауважте, що термін договору має перевищувати час надання субсидії (наприклад, бути довшим ніж кінець опалювального/неопалювального сезону),

довідка ВПО — для подачі документів на субсидію для переселенців без договору оренди,

копія договору про реструктуризацію заборгованості або витяга про відкриття судового провадження через заборгованість,

довідки про непроживання особи тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що уряд планує спростити процедуру виділення коштів на субсидію. Це пришвидшить процес отримання допомоги.