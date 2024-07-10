Отримати ще можна, проте є нюанс: що відбувається з субсидіями в липні

Субсидії продовжать призначати, проте тривалість виплати зміниться

Для того, щоб продовжувати отримувати субсидію частині заявників потрібно було звернутися до Пенсійного фонду. Серед них — ВПО, орендарі, домогосподарства, де проживає менше ніж зареєстровано людей тощо.

Якщо цього не зробити, то субсидія нараховуватиметься з місяця подачі документів. Це ж стосується і тих, хто подав документи на отримання субсидії вперше. Якщо не змінюватимуться майновий стан та склад родини, левова частка одержувачів матимуть державну допомогу на оплату комунальних послуг до 30 квітня 2025 року. Її на опалювальний період продовжать автоматично, але деяким категоріям отримувачів буде потрібно звертатись до ПФУ знову.

Також повторно до Пенсійного фонду потрібно звертатися тим, кому субсидію нарахували на опалювальний сезон в розмірі 0,00 грн, для можливого перерахунку. При призначенні субсидії на неопалювальний сезон враховується пенсія за березень поточного року, при зверненні з початку сезону — середній спільний дохід родини за III і IV квартали попереднього року, а якщо звернутися в липні, за півріччя, що передує місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як отримати субсидію, якщо один чи кілька зареєстрованих мешканців не живуть в помешканні. Для цього є два шляхи документального підтвердження.