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За скільки хвилин російська ракета "Орєшнік" може долетіти до столиць Європи (інфографіка)

Автор
Андрій Мулько
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Міжконтинентальна балістична ракета Новина оновлена 22 листопада 2024, 12:24
Міжконтинентальна балістична ракета. Фото Колаж "Телеграфа"

Вона може мати дальність до 6000 км

У четвер, 21 листопада, Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Цього ж дня президент РФ Володимир Путін повідомив, що було застосовано нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Після цього у російських медіа почали поширювати інформацію про характеристики цієї ракети. При цьому у відкритих джерелах даних про цю ракету дуже мало.

Повідомляється, що в зоні поразки "Орєшніка" нібито знаходяться всі країни континентальної Європи, починаючи з і Прибалтики до Португалії, а також Великобританія. Крім того, до цього списку входять Фінляндія та Швеція.

Також наголошується, що час підльоту ракети до цілей у Європі становить лічені хвилини:

  • Великобританія — 19 хвилин (3200 км *);
  • Польща – 8 хвилин (1800 км);
  • Бельгія — 14 хвилин (2900 км);
  • Німеччина — 11 хвилин (2300 км);
  • Фінляндія — 8 хвилин (1800 км);
  • Швеція — 10 хвилин (2100 км);
  • Литва — 7 хвилин (1500 км).

* Для прикладу взято відстань від полігону Капустин Яр у РФ до столиці кожної з перерахованих країн.

Слід зазначити, що ці дані потребують підтвердження. Річ у тім, що точна швидкість польоту цієї ракети невідома. Путін заявляв, що ця цифра становить 10 махів (близько 12 000 км/год).

Російський військовий експерт Анатолій Матвійчук повідомив, що ядерна версія "Орєшніка" нібито може нести заряд, який можна порівняти з 200 "хіросимами". Атомна бомба, скинута на японське місто Хіросіма в 1945 році, мала потужність приблизно 15 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

За його словами, атака на Україну була демонстрацією болванки, яка може бути в ядерному спорядженні. Матвійчук вважає, що швидше за все "Орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, вранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Путін заявив, що було застосовано новітню ракету середньої дальності "Горішник" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

Теги:
#Ракета #Ядерна зброя #Ліщина #МБР