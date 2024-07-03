Субсидії виплачуватимуть швидше? Як зміниться процедура та чого очікувати українцям

Процедура отримання виплат може скоротитися

Субсидія в Україні – це допомога людям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Отримати її можуть і громадяни, і іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають в Україні. Наразі надання цієї допомоги планують спростити.

Відповідну постанову планує ухвалити Кабмін. Проект документу розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Документом планується внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Передбачається, що буде скасовано узгодження перерахування грошей на рахунки отримувачів субсидій із Мінсоцполітики.

У пояснювальній записці до проекту наголошується, що "додатковий процес узгодження суми кожного фінансування дублює узгодження цього розподілу коштів Мінсоцполітики та створює ризик додаткових витрат часу на його проведення". У такий спосіб уряд планує оптимізувати процес отримання субсидії.

Раніше ми розповідали, що робити у ситуації, якщо відмовили у субсидії. Також зазначимо, що виплати можуть змусити повернути лише у двох випадках.