Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита — "Маніфест 42"

Власники та топменеджери українських підприємств повідомили про свавілля тилових силовиків

Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес, яка перебуває на контролі громадського руху "Маніфест 42", не закрита. Тилові силовики продовжують використовувати кримінальні провадження для вимагання хабарів та інших проявів безкарного свавілля. Про це повідомили власники та топменеджери українських підприємств на круглому столі, організованому ГО "Маніфест 42".

Власник компанії Concord Capital Ігор Мазепа повідомив, що жоден чиновник чи працівник правоохоронних органів, який взяв участь у скандальних обшуках і затриманнях у січні 2024 року, не поніс відповідальності. Справа досі не закрита, майно та документи, вилучені під час "маски-шоу", не повернені. "Коли тебе затримують без рішення слідчого судді, коли проводять обшук без рішення суду, коли під час обшуку забирають все що трапляється на очі, зокрема й документи інших компаній, і потім нічого не повертають, я можу констатувати, що все це виглядає дуже погано", — відзначив Ігор Мазепа.

Власник компанії EDS Ukraine Олександр Запишний повідомив, що причиною масованих обшуків та вилучення коштів з боку СБУ наприкінці червня 2024 року стала інформація про те, що одна з компаній-партнерів до широкомасштабного вторгнення 2022 року мала бізнес у Росії. Сама EDS Ukraine ніколи не мала жодних проєктів у Росії й не співпрацювала з підприємствами держави-агресора. "До нас прийшли по справі щодо ніби-то співпраці з Росією іншої компанії, але чомусь забрали документи щодо нашого контракту з "Укрзалізницею". І звичайно вилучили кошти. Я будував цей бізнес 15 років, зараз в мене більше немає бажання інвестувати", — відзначив Олександр Запишний.

Власник компанії "Медінова" Віктор Московченко повідомив, що вилучені під час обшуків готівкові кошти компанії зникли з сейфа прокуратури Голосіївського району Києва. Звинувачений у викраденні понад 4 мільйонів гривень слідчий випущений на свободу судом під особисте зобовʼязання без будь-якої застави. Справа проти компанії, яка базується на експертизі щодо завищеної вартості медичного обладнання, передана в НАБУ. "У березні 2024 року мене й співробітників викликали для предʼявлення підозри і дали тиждень, щоб все "порішать". Ми відмовились. Підозри у справі досі немає", — розповів Віктор Московченко.

Також про відсутність будь-якого прогресу в напрямку закриття резонансних справ на круглому столі повідомили компанії "Пожмашина", Arricano Real Estate PLC та X-парк. Про корупційний тиск з боку працівників Нацполіції заявила київська мережа кафе "Тихе місце".

Громадський рух "Маніфест 42" створений для захисту 42-ї статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.