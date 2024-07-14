Милозвучніше вже не буде: як українською вислювити захоплення

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

Відмова від російської мови сприяє зміцненню української мови як мови комунікації в українському суспільстві. Рідна мова є національним скарбом та важливою складовою нашої ідентичності. Проте більшість людей і досі допускає помилки у розмовах та письмі, стосується це і вираження захоплення.

Блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський на своїй сторінці в Інстаграм розповів про 13 українських відповідників російському слову "восторг". В такий спосіб він хоче допомогти українцям віднайти потрібні слова для вираження власних емоцій, не використовуючи росіянізми та кальковані слова.

13 синонімів до слова "захоплення", аби замінити російське "восторг"

"Уяви, ти у захваті до нестями! До самозабуття! Бо це несамовито, феєрично, божественно", — розповідає Андрій.

Також він пропонує використовувати ще й такі слова: неабияк, несказанно, пречудесно, предивно, чарівно, нечувано, феєрично, навдивовижу прекрасно.

"І це всього кілька прикладів. Якщо докласти зусиль, то слова знайдуться", — зауважив Шимановський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно назвати мешканця міста українською.