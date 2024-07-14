Благозвучнее уже не будет: как на украинском высказать восторг
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Отказ от русского языка способствует укреплению украинского языка как языка коммуникации в украинском обществе. Родной язык является национальным кладом и важной составляющей нашей идентичности. Однако большинство людей до сих пор допускают ошибки в разговорах и письме, касается это и выражение восхищения.
Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский на своей странице в Инстаграм рассказал о 13 украинских соответствиях русскому слову "восторг". Таким образом, он хочет помочь украинцам найти нужные слова для выражения собственных эмоций, не используя русские и калькированные слова.
13 синонимов к слову "восторг", чтобы заменить русское "восторг"
"Уяви, ти у захваті до нестями! До самозабуття! Бо це несамовито, феєрично, божественно" (укр), — рассказывает Андрей.
Также он предлагает использовать еще и такие слова: неабияк, несказанно, пречудесно, предивно, чарівно, нечувано, феєрично, навдивовижу прекрасно (укр)
"И это всего несколько примеров. Если приложить усилия, то слова найдутся", — отметил Шимановский.
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