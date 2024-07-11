"Леонідич" чи "Леонідович": як правильно українською назвати дітей Льоні

Важливо запам’ятати, що є лише один правильний варіант

Українці нерідко припускаються помилок у написанні по батькові. Наприклад, сина Леоніда в українській мові як тільки не називають "Леонідич", "Леонідович", "Леонідійович" тощо.

Проте є лише одна правильна форма написання цього по батькові. "Телеграф" розповідає про те, яких помилок не слід припускатися.

Єдино правильним варіантом цього по батькові є форма "Леонідович", а от "Леонідич" — це просторічний варіант. Тобто в усному зверненні можна сказати і "Леонідич", але на письмі винятково "Леонідович". Всі інші форми на кшталт "Леонідійович" чи "Леонідієвич" будуть помилковими.

При цьому в давальному відмінку та в орудному може ще використовуватися форма по батькові "Леонідовичеві".

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно звучать українською деякі жіночі імена. У нашій мові немає Свєти, Олени та Ірішки.