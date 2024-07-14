Чи будуть автоматичні штрафи за неоновлення даних у ТЦК? У Міноборони дали чітку відповідь

Мінімальний штраф становить 17 тисяч гривень

У вівторок, 16 липня, спливає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. Після цього особам, які не виконали вимоги закону, загрожують штрафи.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк. Він пояснив, чи будуть автоматично всім виписані штрафи за не своєчасне оновлення даних.

За словами Андрусяка, законами України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Також він зазначив, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення та до одного року з моменту його вчинення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко потрапити в ТЦК, щоб обійти чергу. Вона передбачає запис на три дні вперед від дати реєстрації. На один і той самий час можуть записатися до трьох осіб. А також ми писали, хто може отримати повістку в липні.