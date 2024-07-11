Як дізнатися, чи є штраф від ТЦК за неоновлення даних: покрокова інструкція

Дізнатися, чи наклав ТЦК штраф, можна в АСІП

Після 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої військово-облікові дані. Після закінчення цього терміну тим, хто не оновив дані, загрожують штрафи до 25 тисяч гривень і не тільки.

У Міністерстві юстиції розповіли, як дізнатися чи відкрите виконавче провадження через штраф від ТЦК. Інформацію про це можна отримати в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), не відвідуючи орган державної виконавчої служби.

"У разі, якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", – попередили у відомстві.

В АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів та фіксуються всі виконавчі дії. Це — комп’ютерна програма, яка здійснює збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Пошук здійснюється за прізвищем та ім’ям за посиланням.

Щоб дізнатися, чи відкрито виконавче провадження та, чи накладено штраф ТЦК, потрібно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника-фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Читайте також матеріал "Телеграфа": Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації