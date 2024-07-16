Можно ли обжаловать штраф за необновление данных? В Генштабе поделились подробностями

К ответственности человек может быть привлечен только один раз

Все военнообязанные резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Если военнообязанный этого не сделал, он может быть привлеченным к административной ответственности. В случае несогласия с тем или иным наказанием лицо может обратиться в суд.

Об этом рассказывает Генеральный штаб ЗСУ. Там добавили, что обжаловать постановление о привлечении к ответственности необходимо в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

"Все граждане, не согласные с наложенным взысканием, имеют право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Сделать это необходимо в течение 10 дней заключения постановления о привлечении к ответственности", — отмечает ведомство.

В ведомстве добавили, что при рассмотрении дела в суде за необновление военно-учетных данных не может быть привлечен человек еще раз к ответственности.

"Если граждане не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы В таком случае на имущество должника или счета может быть наложен арест", — добавили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" писал, кому из военнообязанных можно не обновлять данные. Также "Телеграф" писал, что изменится для мужчин после 16 июля.