Трамп уперше після замаху на вбивство з’явився на публіці: де і як виглядає

З’їзд затвердив Трампа кандидатом у президенти від республіканців

Кандидат у президенти Дональд Трамп, у якого стріляли два дні тому, прибув на з’їзд Республіканської партії. У нього перев’язане вухо.

У вівторок, 15 липня, Трамп з’явився на заходах першого дня Національного з’їзду Республіканської партії на Форумі Fiserv у Мілуокі, штат Вісконсін, пише CNN. З’їзд відбувається щороку, але цього разу на ньому затвердили Трампа офіційним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Колишній глава держави отримав максимальну кількість голосів під час поіменного голосування голоси делегації від штату Флориди.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Велика біла марлева накладка вкривала верхню частину правого вуха Трампа. На арені з’їзду разом із ним був його соратник, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Нагадаємо, 13 липня в Пенсільванії під час передвиборчого мітингу на Трампа було скоєно замах. Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс, який зробив 7 пострілів. Одна з куль прошила вухо Трампа. Через стрілянину загинув один із глядачів, а інший отримав серйозні поранення. Крукса ліквідували на місці.

Як повідомляв "Телеграф", Федеральне бюро розслідувань оприлюднило деякі деталі розслідування замаху на Трампа. У ФБР підтвердили, що розслідують інцидент як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.