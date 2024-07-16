Тепер тільки по чоловіках? Під час нової появи Трампа на публіці помітили цікаву деталь (відео)

Склад охорони Трампа помітно змінився

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після замаху в Пенсільванії, схоже, кардинально змінив підхід до своєї Секретної служби. Під час його нової появи на публіці очевидці не помітили жодної жінки-охоронця.

Так, на відео, яке було знято на Національному з’їзді Республіканської партії, що відбувся вже після замаху, можна побачити, що Трамп оточив себе десятком високорослих, міцних чоловіків. Примітно, що це сталося на тлі гарячої в американському інфополі теми — провал, на думку деяких, роботи Секретної служби Трампа під час стрілянини в Пенсільванії.

Справа в тому, що чимала частина суспільства почала негативно висловлювати на адресу жінок-охоронців Трампа. Мовляв, на роликах, де знято замах, видно, що його кинулися рятувати лише чоловіки. Втім, як пише американський журнал Wired, цю точку зору найчастіше висловлюють, ґрунтуючись на "оманливо відредагованих відеороликах та зображеннях, які публікують в Інтернеті праві експерти, впливові особи та тролі".

"Найбільш поширені скарги на агентів включають той факт, що, згідно з постами в інтернеті, вони були надто маленькими, важкими і не могли поводитися зі своєю зброєю", — йдеться у матеріалі.

Коментуючи новий ролик із Трампом, ведуча Sky News Australia Роуен Дін пожартувала: "Різноманітність та інклюзивність померли. Серед нових охоронців Трампа немає жодного представника DEI (перекладається як різноманітність, справедливість та інклюзивність — Ред.)".

Поки достеменно невідомо, чи є така заміна усвідомленим рішенням, чи просто збігом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Федеральне бюро розслідувань оприлюднило деякі деталі розслідування замаху на Трампа. У ФБР підтвердили, що розслідують інцидент як вбивство та можливий внутрішній терористичний акт.