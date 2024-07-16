"Я на коні": Байден анонсував нові дебати з Трампом та назвав дату

Вибори президента Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року

Президент США Джо Байден, який балотується на цю посаду й на майбутніх виборах, заявив, що готовий провести ще одні дебати зі своїм суперником Дональдом Трампом. Їхня перша дискусія була провальною для нинішнього голови Білого дому.

"Я вестиму з ним дебати тоді, коли ми домовимось про них. І я погодився на дебати з ним у вересні", — сказав Байден, його слова цитує NBC News.

Президент заявив, що він "на коні". Байден намагається переконати американців, що він бадьорий і готовий до боротьби.

"Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні. Я виїжджаю і демонструю американському народу, що я володію всіма своїми здібностями, що мені не потрібні записки. Мені не потрібні телепрограми - я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання", — заявив Байден.

Нагадаємо, перші дебати між Байденом та Трампом відбулися 28 червня. Президент США практично провалив їх. Він говорив слабким голосом, часто запинаючись і не відповідаючи на запитання.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп вперше після замаху на нього з’явився на публіці. З перев’язаним вухом він прибув на з’їзд Республіканської партії.