Витримає ноутбук із Wi-Fi, вентилятор і навіть холодильник: яку зарядну станцію краще обрати

Такий сценарій дозволить вам працювати і перебувати на своєму робочому місці у відносному комфорті під час спеки.

В Україні продовжуються щоденні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. При цьому до зими ситуація може ще більше погіршитися через прихід морозів. Тому багато українців уже зараз замислюються над своєю енергонезалежністю.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Для цього ми випустимо низку матеріалів, які допоможуть вибрати станцію "на будь-які випадки життя". Дізнатися про нові матеріали ви можете у цьому розділі сайту.

Нагадаємо, що графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожна з таких черг може бути відключена кілька разів на добу, однак середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми). Це означає, що при виборі станції необхідно орієнтуватися саме на такий час її роботи. Тобто станції має вистачити на 4 години безперервної роботи.

Саме в цьому матеріалі ми розглянемо сценарій "комфорт". При ньому ви зможете працювати і перебувати на своєму робочому місці у відносному комфорті під час спеки. Також ваші продукти не зіпсуються через тривалі відключення світла.

Для цього ми візьмемо: холодильник (4 години роботи), вентилятор (2 години роботи), конвертор для оптоволоконного інтернету (4 години роботи), WIFI-роутер (4 години роботи) та ноутбук (2 години роботи).

Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка "з’їсть" 672 Вт-год за чотири години. А параметри вашої станції повинні виглядати, як мінімум, так:

Зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати "економну" станцію для відключень.