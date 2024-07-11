Повербанки та зарядні станції: порівнюємо ціни в Україні та Китаї

Різниця у вартості відчутна

На тлі відключень світла в Україні та щоденного застосування графіків все більше українців замислюються над придбання павербанків та електричних станцій. Проте внаслідок підвищеного попиту ціни на вітчизняному ринку "кусаються".

"Телеграф" вирішив порівняти вартість павербанків та зарядних станцій на українському та китайському ринках. Більше про це у матеріалі "Де дешевше купити генератор і EcoFlow. Є два варіанти, їхні плюси та мінуси".

Зауважимо, що є чимало варіантів сонячних панелей в інтернет-магазині роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю AliExpress. Наприклад, набір панелі плюс батарея від виробника Allpowers обійдуться близько 500—600 доларів.

Тут же є багато недорогих павербанків. Скажімо, Baseus 3000 mAh коштує 1500 гривень. В Україні такий же пропонують за 3000—3500 гривень.

Взагалі зараз на AliExpress є багато акційних пропозицій по техніці "від блекауту". Можна знайти досить пристойні моделі за смішні гроші, як от, наприклад, зарядну станцію LiFePo4 Battery зі знижкою майже 70% — за 9455 гривень чи генератор на 4,8 кіловата зі знижкою 60% — за 11 тис. грн.

Водночас українські продавці пропонують моделі такої потужності мінімум за 30 тисяч.

Нагадаємо, що на ринку також є зарядні станції, які здатні забезпечити два повноцінних прання без світла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Укренерго пояснили, як працюють графіки відключень світла. Адже всі області поділені на 6 черг, які формуються таким чином, щоб отримати приблизно однакові цифри споживання у кожній із них.