Потягне плиту, холодильник та пралку: яку зарядну станцію вибрати і скільки це коштуватиме

Одночасне користування побутовими приладами потребує великої потужності

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Електрики часом може не бути до 12 годин. Такі тривалі відключення суттєво обмежують можливість використання побутової техніки, що значно ускладнює повсякденне життя людей.

Однак вихід все ж таки є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, холодильник, пралку та плиту. "Телеграф" розповідає читачам, про яку зарядну станцію йдеться і скільки вона коштує.

Отже побутові холодильники споживають від 300 до 800 Вт, залежно від терміну служби, розміру та інших факторів. Більшість виробників вказують кількість споживаної електроенергії в амперах. Зазвичай холодильник споживають від 3 до 6 ампер і близько 120 вольт. Для того, щоб дізнатися про параметри вашого холодильника, слід подивитися на наклейку виробника, яка знаходиться в основному відділенні або на дверцятах. Потужність пральної машини становить 1 000 Вт, а електрична плита — від 2000 ВТ.

Ще слід враховувати час використання приладів за допомогою зарядної станції.

Для використання таких побутових приладыв підійде EcoFlow DELTA Pro. Її потужність – 3600 Вт. Пускова потужність —7200 Вт. Вага — 45 кг. Її вартість – приблизно 120 000 гривень.

Про те, скільки зараз коштують зарядні станції, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: " Українцям не вистачає генераторів та повербанків. Що потрібно знати про ціни ".

Раніше "Телеграф" розповідав, про те, де дешевше купити генератор та EcoFlow. Багато продавців товару вже немає, формують списки клієнтів під майбутні поставки.