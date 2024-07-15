І телефони зарядити, і забезпечити освітлення: як вибрати недорогу зарядну станцію для квартири

Без інтернету та мобільного зв’язку точно не залишитесь

В Україні продовжуються погодинні відключення світла, і з цим доведеться жити ще довго. Саме тому варто подбати про власну енергонезалежність та придбати зарядні станції для дому. Навіть серед бюджетних моделей є такі, яких вистачить на освітлення кімнат, зарядку телефонів та доступ до інтернету.

"Телеграф" розібрався, які зарядні станції дозволять більш комфортно перенести періоди без електрики. Для цього потрібно підібрати пристрій, який зможе одночасно живити два сучасні смартфони, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного інтернету та десять LED ламп.

Як вибрати зарядні станції для дому: бюджетні варіанти

У середньому перерахована техніка за 4 години потребує трохи менш як 200 Вт-год. При виборі зарядної станції звертайте увагу на цей показник.

Саме стільки потрібно для того, аби комфортно перенести одне відключення світла. У середньому воно триває чотири години, хоча за великого дефіциту може бути більш тривалим.

Попит на такі пристрої суттєво зріс через російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури навесні 2024 року. Тому ціна на зарядні станції для квартири та будинку трішки "кусається". Проте серед бюджетних моделей є хороші варіанти. Вартість найдешевшої станції наразі складає майже 7000 гривень.

Такі зарядні станції потягнуть два телефони, роутер, конвертор на десять ламп

У інтернет-магазинах також можна знайти дешевші пристрої з меншою номінальною потужністю. Наприклад, якщо ви відмовитесь від зарядки смартфонів, то цілком можете розглянути наступні моделі. Проте вартість таких пристроїв не набагато менша, ніж в описаних вище станцій.

Ці пристрої "потягнуть" менше техніки

"Телеграф" раніше повідомляв, що таке аварійне освітлення кімнати під час відключень. Це досить бюджетний спосіб вирішити проблему з освітленням.