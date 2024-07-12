Потягнуть навіть холодильник: які зарядні станції вибрати та скільки вони коштують

Завдяки цим зарядним станціям може працювати навіть холодильник

В Україні продовжують діяти відключення світла. Електрики часом може не бути до 12 годин, що забирає в багатьох можливість користуватися побутовою технікою.

Однак вихід все ж таки є — зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, холодильник. "Телеграф" розповідає читачам, про які зарядні станції йдеться і скільки вони коштують.

Ми підібрали дві станції, які відповідають цьому запиту за потужністю.

Побутові холодильники споживають від 300 до 800 Вт, залежно від терміну служби, розміру та інших факторів. Більшість виробників вказують кількість споживаної електроенергії в амперах. Зазвичай холодильник споживають від 3 до 6 ампер і близько 120 вольт. Для того, щоб дізнатися про параметри вашого холодильника, слід подивитися на наклейку виробника, яка знаходиться в основному відділенні або на дверцятах.

Виходячи з цих розрахунків, варто підбирати відповідну за характеристиками станцію. Одна з них – BLUETTI PowerOak EB70. Її потужність – 1000 Вт. Пускова потужність — 1000 Вт. Її вартість – приблизно 45 000 гривень.

Друга зарядна станція Jackery Explorer 1500 Pro. Потужність — 1800 Вт. Пускова потужність — 3600 Вт. Вартість — в районі 50 000 грн.

Про те, скільки зараз коштують зарядні станції, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: " Українцям не вистачає генераторів та повербанків. Що потрібно знати про ціни ".

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