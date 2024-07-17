Выдержит ноутбук с Wi-Fi, вентилятор и даже холодильник: какую зарядную станцию ​​лучше выбрать

Такой сценарий позволит вам работать и находиться на своем рабочем месте в относительном комфорте во время жары

В Украине продолжаются ежедневные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. При этом к зиме ситуация может еще больше ухудшиться из-за прихода морозов. Поэтому многие украинцы уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Напомним, что графики отключения, действующие на данный момент, делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Это значит, что при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа беспрерывной работы.

Конкретно в этом материале мы рассмотрим сценарий "комфорт". При нем вы сможете работать и находиться на своем рабочем месте в относительном комфорте во время жары. Также ваши продукты не испортятся из-за длительных отключений света.

Для этого мы возьмем:холодильник (4 часа работы), вентилятор (2 часа работы), конвертор для оптоволоконного интернета (4 часа работы), WIFI-роутер (4 часа работы) и ноутбук (2 часа работы).

Мы рассчитали, что в среднем вся эта техника "съест" 672 Вт-час за четыре часа. А параметры вашей станции должны выглядядеть, как минимум, следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянут" такой режим работы:

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать"экономную" станцию для отключений.