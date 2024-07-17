Не встигли? Де з 17 липня можна оновити дані військовозобов'язаним

ЦНАПи штурмувати більше не потрібно

Час оновлення даних для військовозобов’язаних сплив на початок доби 17 липня. Тим, хто не зробив це вчасно загрожують штрафи. Оновити свої дані все ще можна, але тепер не усюди, де раніше.

Як повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, наразі ЦНАПи не робитимуть оновлення даних. Зробити це можна у терцентрах комплектації або через додаток "Резерв+".

В яких випадках потрібно оновлювати дані (це потрібно робити протягом 7 днів після зміни):

В разі зміни адреси проживання. Ця норма стосується і ВПО. Чоловікам від 18 до 60 років дається сім днів після взяття на облік як ВПО для звернення до ТЦК та СП.

Зміна паспортних даних.

Зміна контактної інформації.

Зміна сімейного стану тощо.

Тим, хто не оновив свої контактні дані до 16 липня загрожують штрафи від 17 до 25 тисяч грн. Це стосується і тих чоловіків, які проживають постійно чи тимчасово за кордоном. Після виявлення порушення відкривається адміністративне провадження. На сплату штрафу дається 10 днів. В ТЦК та СП не виключають, що після 17 лютого кількість перевірок документів збільшиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому з жінок потрібно було оновити дані та в кого є обов’язок стати на облік. Це потрібно для подальшого працевлаштування.