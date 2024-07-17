Не успели? Где с 17 июля можно обновить данные военнообязанным

ЦНАПы штурмовать больше не нужно

Время обновления данных для военнообязанных истекло на начало суток 17 июля. Тем, кто не сделал это, вовремя грозят штрафы. Обновить свои данные все еще можно, но теперь не везде, где раньше.

Как сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, в настоящее время ЦНАПы не будут делать обновления данных. Сделать это можно в терцентрах комплектации или через приложение "Резерв+".

В каких случаях нужно обновлять данные (это нужно делать в течение 7 дней после смены):

В случае смены адреса проживания. Эта норма касается и ВПЛ. Мужчинам от 18 до 60 лет дается семь дней после взятия на учет в качестве ВПЛ для обращения в ТЦК и СП.

Смена паспортных данных.

Смена контактной информации.

Изменение семейного положения и т.д.

Тем, кто не обновил свои контактные данные, до 16 июля грозят штрафы от 17 до 25 тысяч грн. Это касается и тех мужчин, которые проживают постоянно или временно за границей. После обнаружения нарушения открывается административное производство. На уплату штрафа дается 10 дней. В ТЦК и СП не исключают, что после 17 февраля количество проверок документов увеличится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому из женщин нужно было обновить данные и у кого есть обязанность встать на учет. Это необходимо для дальнейшего трудоустройства.