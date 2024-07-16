Ці жінки мають оновити дані до 16 липня та стати на облік: перелік професій

Постановка на облік не означає мобілізацію

В Україні триває процес оновлення даних військовозобов’язаними. Зробити це до 16 липня мали не тільки чоловіки, що перебувають на обліку, а й жінки.

Юрист ГО "Центр економічно-правового розвитку" Андрій Корбецький зазначає, що недотримання цього обов’язку призведе до штрафів тощо. Він також нагадав про обов’язок жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю стати на військовий облік.

Від 16 травня 2024 року жінки із такою освітою не можуть працевлаштовуватися без постановки на облік. Проте юрист наголошує — постановка на облік не означає мобілізацію. Для жінок-медиків та фармацевтів вона можлива тільки добровільно. Також наразі немає обмежень у виїзді за кордон для жінок після постановки на облік.

Серед спеціальностей, які вимагають постановки на облік: фізіотерапія, біотехнології, медсестринство, стоматологія, фахівці з громадського здоров’я і не тільки.

Професії жінок з військовим обов'язком

Для жінок доступні ті ж механізми, як і для чоловіків для оновлення даних: особисто в ТЦК та СП, через ЦНАП та через додаток "Резерв+". Зазначимо, що в разі недотримання умов їм також загрожують чималі штрафи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що і військовозобов’язані за кордоном мають оновити свої дані. Їм також загрожують штрафи в разі невиконання вимог.