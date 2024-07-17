Не лише повістка. З 17 липня ТЦК розсилатимуть українцям два документи

Чим вони відрізняються і чому за відмову одного з них можна сісти до в’язниці

Вже з середи, 17 липня, запуститься механізм надсилання військовозобов’язаних документів від ТЦК поштою рекомендованим листом. Хоча в деяких регіонах це намагалися робити ще на початку місяця, по-справжньому масовим це стане лише з середи. І в рекомендованому листі можуть бути документи від ТЦК двох видів — або повістка, або "вимога" від ТЦК. Чим вони відрізняються?

Повістка

До прийняття чергового закону про мобілізацію в Україні існувало чотири види повісток:

для уточнення даних;

для проходження військово-лікувальної комісії;

мобілізаційне розпорядження про мобілізацію до ЗСУ під час воєнного стану;

для призову на строкову військову службу.

Після скасування термінової служби повістка цього типу стала неактуальною, тепер замість нього чоловіки віком від 18 років проходитимуть базову військову підготовку. Якщо ви оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або додаток "Резерв+", то не буде також повістки про явку в ТЦК для їх уточнення.

Після 17 липня залишаться повістки лише двох видів:

для проходження військово-лікувальної комісії;

мобілізаційне розпорядження.

Надіслана поштою повістка повинна бути належним чином оформлена і надіслана поштою. При цьому поштове відправлення має бути направлене не пізніше наступного дня після її підпису. Дата ж явки до ТЦК не може бути раніше 14 днів після підпису повістки.

Інакше кажучи, згідно із законом підписану 1 серпня повістку "Укрпошта" має направити на адресу не пізніше 2 серпня, а дата явки до ТЦК не може бути раніше 15 серпня. Якщо цих правил не дотримуються, повістка вважається спрямованною з порушеннями і накладене за неявку за нею покарання можна оскаржити в суді, кажуть юристи.

Які є "підводні камені"

Втім, можна не прийти і по правильно оформленій повістці, але лише в тому випадку, якщо у отримувача є поважні причини, такі як:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки чи інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у певний пункт та строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича його дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний не пізніше трьох діб від зазначеного у повістці прибути до ТЦК та повідомити про причини неявки та з підтверджуючими документами від державних органів, установ та організацій. Втім, закон прописує можливість інформування ТЦК будь-яким іншим способом.

Тим не менше, після повідомлення про поважну причину своєї відсутності, військовозобов’язаний повинен з’явитися в ТЦК не пізніше ніж через 7 днів.

Якщо поважних причин неявки не буде, військовозобов’язаний може отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень, а то й втратити право на керування автомобілем.

У разі якщо військовозобов’язаний відмовився з’явитися за мобілізаційним розпорядженням вже після проходження ВЛК, покарання може становити від 3 до 5 років ув’язнення.

Вимога від ТЦК

Другим видом документів, які почнуть отримувати українці з 17 липня, стануть "вимоги" від ТЦК. Цей механізм включається, якщо військовозобов’язаний ігнорує повістки і не з’явився оновлення своїх даних, чи проходження ВЛК.

У такому разі включається наступний механізм, прописаний у статті 27 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Відповідно до нього керівник ТЦК повинен:

звернутися до Нацполіції із заявою про доставку до ТЦК особи, яка ухиляється від мобілізації;

якщо правоохоронці повідомляють про неможливість його затримання, приймається рішення про відправлення на останню відому адресу "вимоги" про явку до ТЦК протягом 10 днів.

І якщо "вимогу" також буде проігноровано, ТЦК мають право подати до суду на обмеження права на керування авто ухилистом.

Зняти обмеження на керування авто можна буде лише виконавши вимогу ТЦК. Разом з тим, якщо не оновити дані до 17 липня, навіть прибуття по повістці або добровільна явка до територіального центру комплектування не врятує від штрафу щонайменше 17 000 гривень. Та й проходити оновлення даних все одно доведеться.