Нардепа-корупціонера Задорожнього випустили під заставу: він каже, що не має грошей

На нардепа одягнуть електронний браслет

У середу, 17 липня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому. Його підозрюють у отриманні неправомірної вигоди у 3,4 мільйона гривень.

Як пише "Суспільне", йому призначив заставу у розмірі 3 мільйонів 28 тисяч гривень. Він тепер має п’ять днів, щоб внести потрібну суму і передати підтвердження прокурору.

Задорожній також буде зобов’язаний до суддів або слідчих на вимогу, не залишати Київ без дозволу та утримуватися від спілкування зі свідками. Щоб запобігти можливості втекти від слідства або тиснути на свідків, нардеп буде зобов’язаний носити електронний браслет.

Сам політик каже, що не створював перешкод для розслідування і не має наміру це робити, проте додав, що він не має можливості внести зазначену суму в належний термін, оскільки для того, щоб зібрати необхідну суму, йому довелося б продати нерухомість.

Сторона захисту каже, що не бачить ризиків виїзду клієнта за кордон та вважає електронний браслет надмірним заходом. За словами адвокатів, було б достатньо здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, Микола Задорожній є головою тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БПЛА для військових. У матеріалах слідства зазначено, що він вимагав хабар у розмірі 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури у Сумській області.

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що депутата Берегівської міської ради затримали за переправляння ухилянтів до Євросоюзу. Швидше за все, йдеться про депутата від партії "Європейська солідарність" Віктора Саєнкова.