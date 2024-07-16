П'ятизіркові готелі та люксові бренди. Звідки гроші у доньки спійманого на хабарі прокурора Гунька?

Чиновника затримали детективи НАБУ під час отримання хабаря у 170 тисяч доларів

Студентка престижного київського Інституту міжнародних відносин (ІМВ) 19-річна Ангеліна Гунько відпочиває у 5-зіркових готелях, подорожує Європою і носить Gucci. "Телеграф" щиро дивується, звідки гроші на бренди у доньки держслужбовця.

Так, батьком Ангеліни є прокурор офісу Генерального прокурора України Олег Гунько. Сьогодні НАБУ якраз спіймало на хабарі в 170 тисяч доларів двох топ-прокурорів. І за даними журналіста Юрія Бутусова, мова саме про нашого Олега Гунька.

Коли мама й тато — прокурори

За останній 2023 рік Олег Гунько отримав 478 646 грн пенсії, 1 331 677 грн зарплати і дохід від надання майна в оренду 9305 грн. Ще зберігає 60 тисяч доларів готівкою.

Мати Ангеліни в декларації Олега Гунька не згадується. Востаннє згадка про дружину є у 2019 році, Аліна Гунько — теж працює у прокуратурі, щоправда, у Хмельницькій обл. Заробітки матері — 305 тисяч гривень за весь 2023 рік.

Ресторани, подорожі, бренди

"Телеграф" проглянув Instagram доньки прокурора. Тут одразу видно люксові бренди: впізнаємо сумку Celine, якщо це оригінал, то вона коштує приблизно за 3600 євро (161 772 грн), ремінь YSL коштує десь 495 євро (22 247 грн).

Сумка Celine

Ремінь YSL

Louis Vuitton

Також на світлинах студентки ІМВ позначено відпочинок у кількох непростих локаціях. Зокрема, впізнаємо 5-зірковий одеський готель Villa Le Premier, де дівчина була в серпні 2023 року, у січні цього року Ангеліна відвідала курорт Буковель.

Окрім цього, можемо побачити подорожі до Європи. На світлинах Ейфелева вежа у Парижі, Німеччина, Польща.

Окрім цього, обоє прокурорів вказують, що вона живе в гуртожитку ІМВ. Так, в Instagram видно сам ВНЗ зсередини.

Проте щодо житла, то там вже інтер’єри не схожі на гуртожитські. Бачимо порожню чисту кухню, домофон, шафу-купе. Чи зустрічав хтось таке в гуртожитку?

Раніше "Телеграф" розповідав, як суддя з Броварів підробив документи та замість відрядження поїхав на Кариби.