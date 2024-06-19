А у декларації її немає: заступник директора ДБР живе у квартирі за 900 тис. доларів, деталі скандального розслідування

У 2022 році ця квартира коштувала щонайменше 900 тисяч доларів, але є один нюанс

Заступник директора Державного бюро розслідувань та керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко проживає в одному із найелітніших житлових комплексів столиці — Regent Hill. Що примітно, у його декларації відсутня інформація про цю нерухомість.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske. Згідно з декларацією, Удовиченко орендує квартиру в Голосіївському районі Києва, недалеко від метро "Васильківська". Це ще один елітний ЖК Park Avenue VIP.

Під час свого розслідування журналісти зафіксували службовий автомобіль Toyota Camry на номерах прикриття, який виїжджав із паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську. Через деякий час машина заїхала до будівлі ДБР.

"Вранці в понеділок із підземного паркінгу цього ЖК виїжджає Toyota Camry на номерах прикриття і прямує… в ДБР. Ворота для автомобіля підіймають заздалегідь, зустрічати виходить охорона. Всі ці почесті, за даними hromadske, — для першого заступника директора Державного бюро розслідувань та керівника Головного слідчого управління Олександра Удовиченка", — йдеться у розслідуванні.

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Зазначається, що Удовиченко не має нерухомості в ЖК Regent Hill, а також її зовсім немає в Києві. Водночас квартира в ЖК Regent Hill записана на близьку родичку його обраниці Крістіни Копач Ірину. Це, вірогідно, її тітка.

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Квартиру у ЖК Regent Hill площею 125 квадратів жінка купила у жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у цьому житловому комплексі стартує від 37 000 000 гривень – 900 000 доларів. У 2022 році ця квартира коштувала щонайменше 900 тисяч доларів. У договорі зазначено, що квартиру Ірина придбала за 1 900 000 гривень. Тобто сплачено 50 тисяч доларів замість реальних ринкових 900 тисяч доларів.

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Журналісти також повідомляють, що Ірина живе та працює косметологом в Одесі.

Зазначається, що на Удовиченку офіційно записано лише земельну ділянку неподалік села Рославичі Київської області. Але не в дорогому котеджному містечку, яке фігурувало в інших антикорупційних розслідуваннях, а на безлюдному схилі, де немає ні нерухомості, ні інфраструктури.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після звільнення з посади директора з економічної та інформаційної безпеки в "Укрзалізниці", у родини Едуарда Кріцина раптово з’явилася дорога нерухомість та автомобілі.