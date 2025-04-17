День перемоги та георгіївська стрічка: коханка Путіна Кабаєва вийшла у світ (відео)

Колишня спортсменка закликає до повернення РФ у світовий спорт

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет за недопуск росіянки Карини Кірєєвої на міжнародні змагання. До речі, ЗМІ пов’язують Кабаєву із президентом РФ Володимиром Путіним.

Відповідний коментар Кабаєвої наводить telegram "Небесної грації", її спортивної школи. Аліна закликала МОК допустити росіян на змагання з прапором та гімном.

"Нейтральний статус не дали, бо дівчинка привітала в соцмережах з Днем Перемоги, бо дівчинка сфотографувалася з георгіївською стрічкою, бо маленька дівчинка в пілотці з червоною зіркою підійшла до Кірєєвої (чемпіонки Росії з художньої гімнастики), сфотографувалася та виклала у соцмережах.

Тобто, виходить, вона погана, ми говоримо: "Кірєєва, ти погана, навіщо ти вітаєш із Днем Перемоги?" І ми скажемо: "Ну, давайте ми поїдемо, а ти залишайся". Це що таке?

А потім ми переглянули умови Міжнародного олімпійського комітету, там про це нічого не написано. Вона не говорить про нацизм, вона говорить про свій патріотизм.

Допустіть нас із прапором та гімном, у нас немає батьківщини, чи що”, – сказала Кабаєва.

Нагадаємо, спеціальний комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відмовив видати Кірєєвій нейтральний статус. За інформацією російських ЗМІ, гімнастці відмовили через спільне фото з дитиною у військовій пілотці на голові. Після цього інші російські гімнасти, які отримали нейтральний статус, нібито самі відмовилися брати участь у міжнародних турнірах.

Раніше повідомлялося, що Кабаєва фактично очолила російську гімнастику після того, як прибрала з усіх постів свою вчительку Ірину Вінер. Примітно, що саме Вінер свого часу звела Путіна з Кабаєвою.