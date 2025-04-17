Масова хвиля мінувань прокотилася Україною: у кількох містах евакуюють людей (відео)

Студентів терміново виводять з будівель

В Україні знову "мінують" навчальні заклади — повідомлення про ймовірну загрозу отримали щонайменше у трьох великих містах. Зокрема, з будівель навчальних закладів у Києві, Одесі та Львові вивели всіх людей.

Про це свідчать відео, поширені у місцевих телеграм-каналах. Зараз там працюють правоохоронці, які шукають можливі вибухові пристрої.

"Університети міста масово "замінували", йдеться у повідомленні одного з телеграм-каналів. На опублікованому відео з місця подій видно скупчення людей біля навчальних корпусів — їх, ймовірно, евакуювали з приміщень.

У Львові під загрозу потрапив щонайменше головний корпус Львівського національного університету. Там також провели евакуацію всіх присутніх.

Фото - Труха Київ

Київські навчальні заклади також отримали повідомлення про мінування. Зокрема, відомо про "замінування" Вишенського ліцею. Правоохоронці оперативно реагують на всі звернення, проводять ретельний огляд приміщень та прилеглих територій.

Це не перший випадок масового "мінування" в Україні. Восени 2024 року, наприклад, повідомлялося про масове "мінування" шкіл у Києві. Тоді небезпека не підтвердилася.

А в лютому 2025 у двох містах України повідомляли про мінування ТЦК та судів. Це сталось під час того, як у будівлі ТЦК на Хмельниччині стався вибух.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали підлітка після "мінування" метро. Виявилося, він просто пожартував… Правоохоронці провели з юнаком профілактичну роботу.