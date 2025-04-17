Прикутий до інвалідного візка вже 16 років: де зараз легендарний диктор Сафонов і що про нього відомо

Сафонов сорок років пропрацював по телебаченні

Легендарному українському диктору Олександру Сафонову вже 81 рік, і він, як і телеведучий Анатолій Борсюк, давно не з’являється у медійному просторі. Його життя кардинально змінилося у 2009 році, коли Олександр пережив невдалу операцію.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває легенда українського телебачення Олександр Сафонов і що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Олександр Сафонов — що про нього відомо

Український диктор Олександр Сафонов народився 1943 року у місті Погребище Вінницької області. З 1966 до 1972 року чоловік навчався на режисерському факультеті Ленінградського державного інституту культури.

Олександр Сафонов у молодості

Після навчання Олександр працював у театральній студії при Київському українському драматичному театрі ім. І. Франка та Львівському театрі ім. М. Заньковецької.

У 1967 році Сафонов почав працювати диктором на львівській студії телебачення, а з 1978 року став диктором Державної телерадіомовної компанії України. Він мав відмінний тембр голосу і витончений стиль. Близько 40 років Олександр повідомляв глядачам з екранів головні події країни, а також був ведучим багатьох концертів.

Олександр Сафонов 40 років працював на телебаченні

Колеги зазначали, що Сафонов жив професією, і попри велику кількість шанувальниць, диктор так і не створив сім'ю. А незабаром зовсім зник з телеекранів, але як пізніше виявилося, він був змушений це зробити через трагедію.

Олександр Сафонов жив своєю професією

У 2009 році Олександр Сафонов потрапив до "Феофанії" на планову операцію, але її провели невдало, в результаті стався великий крововилив. Диктор місяць провів у комі, а потім його паралізувало. І майже 16 років Олександр прикутий до інвалідного візка.

Олександр Сафонов виявився паралізованим, Фото: 1+1

Сафонов спочатку перебував у київській квартирі, у будинку без ліфта, і до 2017 року до нього приїжджала його дальня родичка Тетяна Ситнюк. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA за 2023 рік розповів його колега Микола Канішевський. Жінка приїжджала до Києва з Черкас, а на вихідних їхала додому, але у 2019 році чоловіка Тетяни також паралізувало і вона більше не могла приїжджати, щоб доглядати Сафонова.

Олександр Сафонов з 2009 року прикутий до інвалідного візка

Тоді диктор попросив, щоб Тетяна забрала його до себе. У супроводі лікарів Олександра Сафонова перевезли до Черкащини, згідно з останньою інформацією, чоловік живе у сімейному будинку Тетяни та її чоловіка в Уманському районі.

Як виглядає Олександр Сафонов

На публіці Олександр Сафонов востаннє з’являвся у 2017 році, коли на його підтримку організували благодійний концерт у палаці "Україна". Тоді легендарному дикторові збирали кошти на реабілітацію.

Олександр Сафонов у 2017 році на концерті, Фото: Факти

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну ведучий "Вгадай мелодію" Валдіс Пельш, і де він зараз зник з екранів.