Останній день спеки: коли у Київ увірветься зниження температури та опади

Залишилось ще трошки потерпіти

У середу, 17 липня, буде останній день робочого тижня, коли в столиці України тримається спека. За словами синоптиків, найближчими днями варто очікувати на дощі та мінливу хмарність.

Температура вдень впаде зі +35 градусів до +28 градусів і триматиметься вона два дні. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

Протягом середи, 17 липня, прогнозується переважно мінлива хмарність та у другій її половині очікуються дрібні дощі. У денний час показники термометрів сягнуть +35 градусів, але вночі вони зафіксувались біля +22 градусів. Вітри в цей день не перевищать помірних 6 м/с.

Наступного дня, 18 липня, очікується максимальна концентрація опадів та зниження температури. Дощі мають початись з ранку і йти до самого пізнього вечора. Денні показники термометра покажуть +28 градусів, а нічні — +24 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вдень — свіжі 9 м/с.

Останній день робочого тижня, 19 липня, принесе у місто лише мінливу хмарність. Повітря вдень прогріється до +28 градусів. Вночі стовпчики термометрів показували +21 градус. Найбільша сила вітру очікується у другій половині п'ятниці — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українцям пояснили, чому в країні тримається аномальна спека.