Рік пройде в достатку та добробуті: що обов’язково потрібно зробити у Страсну п’ятницю

Цього дня важливо дослухатися до певних традицій

Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, згідно з яким, у 2025 році Страсна п’ятниця відзначатиметься завтра, 18 квітня. І цього дня вірянам слід дотримуватись певних традицій.

"Телеграф" вирішив нагадати, що потрібно зробити у Страсну п’ятницю. Це скорботна дата, коли віряни згадують про безневинне розп’яття Ісуса.

Що обов’язково потрібно зробити у Страсну п’ятницю

Цього дня православні віряни мають обов’язково відвідати ранкову службу та принести додому 12 свічок. Їх потрібно поставити в будинку, запалити й дати згоріти їм до кінця. Вважається, що це залучить в дім достаток, добробут та щастя на весь рік;

У Страсну п’ятницю важливо очиститися духовно через покаяння, сповідь та посилену молитву. Цей день варто провести у тиші;

Що потрібно зробити в Страсну п’ятницю, Фото: freepik

У Страсну п’ятницю також рекомендується помиритися з тими, з ким у вас були розбіжності чи сварки. Це важлива духовна традиція, оскільки день символізує прощення та очищення;

У цей день дозволяється виконувати нескладні домашні справи, але важливо уникати зайвої метушні та перевтоми.

Що стосується випікання пасок у Страсну п’ятницю, то тут існують розбіжності. Бажано всі приготування до Великодня завершити до цього дня, але якщо ви все ж таки вирішили випікати паски, то перед цим варто прочитати молитву і робити це в тиші.

"Телеграф" писав раніше, що вже цієї неділі, 20 квітня, українці відзначатимуть велике церковне свято Великдень. Ми розповідали, як швидко знайти на карті найближчу до вас церкву ПЦУ.