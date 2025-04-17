В туалеті прикордонної академії у Хмельницькому виявили тіло курсанта — ЗМІ

Хлопець родом з Чернігівської області

Тіло курсанта нібито було виявлено 17 квітня у прикордонній академії в Хмельницькому. Його могли знайти у вбиральні.

Про це повідомляє місцеве видання "Всім.юа" Хмельницький. "Телеграф" намагався зв'язатись з академією, натомість коментувати випадок не стали.

Деталі трагічного випадку

А ось інформацію про смерть курсанта місцевому виданню підтвердили в академії. У матеріалі йдеться, що тіло було знайдено о 10-й ранку.

Журналісти "Всім.юа" пишуть, що йдеться про 20-річного курсанта 1 курсу навчання. У нього нібито були ознаки вогнепального поранення.

"На місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів. Наразі обставини події з’ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування", — йдеться у матеріалі.

Вступив на навчання тільки минулого року

Додають, що військовослужбовець родом з Чернігівської області. Має повну середню освіту. Два роки тому призваний на контрактну службу, а в минулому році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби.

"Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер. Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство", — інформують в НАДПСУ, цитату якого наводять журналісти "Всім.юа".

Раніше "Телеграф" писав, що у Луцькому ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК.