Дневная температура упадет до +27 градусов: когда в Киеве будет легче дышать

Местами будут бурлить свежие ветры

Жара понемногу падает в столице Украины и в ближайшее время еще можно ожидать дождей. Из трех дней они продержатся только в четверг.

Местами ночная температура опустится до +18 градусов. Об этом говорится в прогнозе ресурса Meteofor.

В четверг, 18 июля, ожидается преимущественно переменная облачность и осадки. Дожди пройдут во второй половине суток. Дневная температура достигнет +31 градуса, хотя ночью зафиксировалась около +21 градуса. Сила ветров не превысит умеренных 7 м/с.

Пятница, 19 июля, принесет в город также переменную облачность, но без дождя. В дневное время колонки термометров покажут +27 градусов. Ночью будет прохладнее – +21 градус. Наибольшие порывы ветра прогнозируются с утра и до позднего вечера – свежие 8-9 м/с.

Первый выходной, 20 июля, принесет в город также пасмурность, но только во второй его половине. Воздух днем прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров зафиксируются около +18 градусов. Сила ветров в этот день будет колебаться от лёгких 2 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как снизить температуру в комнате без кондиционера.