Про спеку вночі можна забути: добірка зарядних станцій, які витримають вентилятор, скільки вони коштують

Ціни на станції значно відрізняються одна від одної

В Україні триває аномальна спека і в цей період багато хто користується кондиціонерами та вентиляторами. Оскільки зараз діють регулярні відключення світла, кондиціонер є можливість використовувати далеко не завжди, а от із вентилятором задача простіше. Є зарядні станції, які забезпечать тривалу роботу вентилятора.

"Телеграф" розповідає, які станції підійдуть для такого завдання і скільки вони коштують. Придбати їх можна у великих магазинах побутової техніки, а також інтернет-магазинах.

Зазначимо, що в середньому за 8 годин роботи вентилятор споживає 400 Вт.ч. Таким чином ми підібрали зарядні станції, потужності яких вистачить, щоб забезпечити тривалу роботу цієї техніки.

Останнім часом ринок поповнюється новими пропозиціями. При цьому ціни на зарядні станції різняться. Все залежить від їхньої потужності та характеристик.

Ми розрахували, що вентилятор "з’їсть" 400 Вт. за 8 годин.

"Телеграф" підібрав шість зарядних станцій, які зможуть з увімкненим вентилятором протягом 8 і більше годин.

BLUETTI AC60 — ціни варіюються від 30 600 до 35 тисяч, залежно від магазинів.

Anker PowerHouse 535 — вартість варіюється від 13 600 до 32 тисяч гривень.

EcoFlow RIVER 2 Max коштує у магазинах від 17 до 27 тисяч гривень.

Jackery Explorer 500 – ціни варіюються від 17 700 до 20 тисяч гривень.

BLUETTI PowerOak EB55 коштуватиме близько 20 тисяч гривень.

BLUETTI PowerOak EB70 — ціна на таку зарядну станцію в середньому 26 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зарядні станції підійдуть, щоб використовувати пральну машинку на два повноцінні прання по півтори години. Озвучено їхні ціни.