О жаре по ночам можно забыть: подборка зарядных станций, которые выдержат вентилятор, сколько они стоят

Цены на станции значительно отличаются друг от друга

В Украине продолжается аномальная жара и в этот период многие пользуются кондиционерами и вентиляторами. Поскольку сейчас действуют регулярные отключения света, кондиционер есть возможность использовать далеко не всегда, а вот с вентилятором задача проще. Есть зарядные станции, которые обеспечат долгую работу вентилятора.

"Телеграф" рассказывает, какие станции подойдут для такой задачи, и сколько они стоят. Приобрести их можно в крупных магазинах бытовой техники, а также в интернет-магазинах.

Отметим, что в среднем за 8 часов работы вентилятор потребляет 400 Вт.ч. Таким образом, мы подобрали зарядные станции, мощности которых хватит, чтобы обеспечить длительную работу этой техники.

В последнее время рынок пополняется новыми предложениями. При этом цены на зарядные станции разнятся. Всё зависит от их мощности и характеристик.

Мы рассчитали, что вентилятор "съест" 400 Вт.ч. за 8 часов.

"Телеграф" подобрал шесть зарядных станций, которые смогут со включенным вентилятором на протяжении 8 и более часов.

BLUETTI AC60 — цены варьируются от 30 600 до 35 тысяч в зависимости от магазинов.

Anker PowerHouse 535 — стоимость варьируется от 13 600 до 32 тысяч гривен.

EcoFlow RIVER 2 Max стоит в магазинах от 17 до 27 тысяч гривен.

Jackery Explorer 500 — цены варьируются от 17 700 до 20 тысяч гривен.

BLUETTI PowerOak EB55 будет стоить порядка 20 тысяч гривен.

BLUETTI PowerOak EB70 — цена на такую зарядную станцию в среднем 26 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие зарядные станции подойдут, чтобы использовать стиральную машинку на две полноценных стирки по полтора часа. Озвучены их цены.