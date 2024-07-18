Відключень світла по Україні 18 липня буде більше: у чому причина

Негода залишила без світла багато населених пунктів

В Укренерго поновили графіки відключень на четвер, 18 липня. У кількох областях України відключатимуть одразу чотири черги.

Про це розповіли в Укренерго. Повідомляється, що такі заходи будуть вживатися через виходу з ладу обладнання через негоду — вона залишила без світла 374 населені пункти у 6 областях.

"Через вихід із ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 застосовано чотири черги відключень у м. Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях ", — додали у відомстві.

В Укренерго також повідомили, що інших областей зміни не зачеплять. Там діятиме раніше анонсований розклад: з 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інший час – три черги.

В Україні довгий час була аномальна спека – у столиці навіть плавився асфальт. Проте вчора мешканці столиці нарешті змогли побачити дощ, внаслідок якого у Києві затопило один із торговельно-розважальних центрів. На вулицях міста також спостерігався потоп, через що рух громадського транспорту було ускладнено.