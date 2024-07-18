Безугла не проґавила момент: ЗСУ офіційно підтвердили відхід з Урожайного, як пояснили

В ВСУ до этого времени официально не признавали потерю Урожаного

У ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про те, що наша армія відійшла з населеного пункту Урожайне. Це рішення було ухвалено, щоб зберегти життя захисникам.

Про це у коментарі "Суспільне Донбас" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин. За його словами, ворог знищив своїми комбінованими атаками майже все в Урожайному і Силам оборони довелося відійти на інші позиції.

"Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", — повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання.

Сам населений пункт, зазначає речник, також практично повністю знищений ворожими обстрілами.

"Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", — сказав речник "ОСУВ" Хортиця

За словами Волошина, армія РФ не зважає на втрати, руйнуючи українські міста та селища.

"Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", – додав Волошин.

У ЗСУ також запевнили, що попри відхід українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Що відомо про ситуацію навколо Урожайного

Урожайне було окуповане російськими військами на початку російського вторгнення, а загарбники увійшли туди ще 7 березня 2022 року. Проте під час контрнаступу влітку 2023 року його повернули під контроль України силами 35-ї бригади морської піхоти.

З того часу бої за нього тривали регулярно, а росіяни намагалися витіснити наші війська із населеного пункту. Захисники стримували оборону майже рік, проте вже минулого тижня почала з’являтись непідтверджена інформація про вихід ЗСУ з Урожайного. 14 липня про це заявило Міноборони РФ, а український моніторинговий паблік DeepState підтвердив цю інформацію та оновив свої карти.

У ЗСУ досі офіційно не визнавали втрату Урожаного, але дискусії в мережі з цього приводу тривали протягом усього цього часу. Наприклад, скандальна нардепка Безгулга, яка часто критикує командування ЗСУ, заявила про те, що про Урожайне та інші населені пункти "Генштаб брехав місяцями. Писала про це не раз".

16 липня обізнані джерела "Телеграфа" у Генштабі підтвердили втрату населеного пункту.

А сьогодні, коли це підтвердилося офіційно, то Безугла опублікувала фото Залужного із Зеленським, яке іронічно підписала : "Ну, за Урожайне".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Безуглую зняли з однієї з її посад у Раді, за її словами, за " діскредитацію військового керівництва "