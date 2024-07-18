Безуглая не упустила момент: ВСУ официально подтвердили отход из Урожайного, как объяснили

В ВСУ до этого времени официально не признавали потерю Урожаного

В ВСУ официально подтвердили информацию о том, что наша армия отошла из населенного пункта Урожайное. Это решение было принято, чтобы сохранить жизни защитникам.

Об этом в комментарии "Суспільне Донбас" сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин. По его словам, враг уничтожил своими комбинированными атаками почти все в Урожайном и Силам обороны пришлось отойти на другие позиции.

"Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону", — сообщил представитель оперативно-стратегической группировки.

Сам населенный пункт, отмечает спикер, также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами.

"Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой жизни наших военных", — сказал спикер "ОСУВ" Хортица

По словам Волошина, армия РФ не считается с потерями, разрушая украинские города и поселки.

"Для достижения успехов и каких-то побед в разрушенных населенных пунктах и ​​селениях противник ежедневно несет немалые потери. Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат — разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", – добавил Волошин.

В ВСУ также заверили, что, несмотря на отход, украинские военные контролируют ситуацию на том направлении.

Что известно о ситуации вокруг Урожайного

Урожайное было оккупировано российскими войсками в самом начале российского вторжения, а захватчики вошли туда еще 7 марта 2022 года. Однако в ходе контрнаступления летом 2023 года его вернули под контроль Украины силами 35-й бригады морской пехоты.

С тех пор бои за него продолжались регулярно, а россияне пытались вытеснить наши войска из населенного пункта. Защитники сдерживали оборону почти год, однако уже на прошлой неделе начала появляться неподтвержденная информация о выходе ВСУ из Урожайного. 14 июля об этом заявило Минобороны РФ, а украинский мониторинговый паблик DeepState, подтвердил эту информацию и обновил свои карты.

В ВСУ до этого времени официально не признавали потерю Урожаного, но дискуссии в сети по этому поводу продолжались на протяжении всего этого времени. Например, скандальная нардеп Безгулгая, которая часто критикует командование ВСУ, заявила о том, что об Урожайном и других населенных пунктах "Генштаб лгал месяцами. Писала об этом не раз".

16 июля осведомленные источники "Телеграфа" в Генштабе подтвердили потерю населенного пункта.

А сегодня, когда это подтвердилось официально, то Безуглая опубликовала фото Залужного с Зеленским, которое иронично подписала:"Ну, за Урожайное".

Напомним, ранее мы писали о том, что Безуглую сняли с одной из её должностей в Раде, по её словам, за "дискредитацию военного руководства"