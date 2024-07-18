На Дніпропетровщині люди звинуватили ДТЕК у тому, що не мають ані світла, ані води

Компанія не реагує на численні скарги

Разом зі світлом зникає і вода. На Дніпропетровщині компанія ДТЕК "Дніпровські електромережі" протягом тижня відключає два об’єкти критичної інфраструктури у місті Самар (колишній Новомосковськ). Мова про підкачувальні насосні станції, які забезпечують водою щонайменше шість багатоповерхівок.

Мешканці звернулися до редакції видання "Телеграф" з проханням висвітлити ситуацію, що склалася. За їхніми словами компанія ДТЕК не реагує на численні скарги та продовжує відключати об’єкти критичної інфраструктури.

"Мешканці нашого і сусідніх будинків неодноразово телефонували на гарячу лінію компанії й пояснювали ситуацію. Люди чудово розуміють, що світло вимикається не просто так, але у нашому випадку разом зі світлом йде і вода, а це в умовах шаленої спеки, коли температура повітря сягає +40 С просто неприпустимо", — розповідає голова одного з ОСББ Світлана Мачковська.

Як розповідає жінка, у коментарях на своїй офіційній сторінці у Facebook, компанія ДТЕК пише про те, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, проте це очевидна неправда.

Зокрема про відключення таких об’єктів постійно попереджає міський водоканал міста. Повідомлення публікують на своїй сторінці у Фейсбук.

"Мешканці будинків постійно телефонують у ДТЕК та залишають скарги, проте станції продовжують вимикати. Ми цілими днями сидимо і без світла, і без води. Серед мешканців багато літніх людей, мамочок з маленькими дітьми… Це дуже складно", — зауважує голова ОСББ.

Також за її словами, у четвер, 18 липня, ініціативна група склала і відправила поштою листи, зокрема, на ім’я директора компанії ДТЕК, а також до Новомосковської міської ради з проханням забезпечити централізоване енергопостачання підкачувальним насосним станціям.

"Ми вже всюди писали, всюди телефонували й всюди одні й ті самі відмашки. Кажуть, що на розгляд питання треба чекати 30 днів, та за ці 30 днів вже можна буде сконати. Я живу на 9 поверсі, нещодавно народила й у дитини вже з'явилися проблеми зі шкірою, це просто якесь знущання. Ладно без світла, але без води у таку спеку просто неможливо жити", — каже мешканка Олена Смірнова.

Штурмують мешканці й коментарі на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook, проте у відповідь отримують лише шаблонні відповіді.

На доказ своїх слів надіслали у редакцію і перелік об’єктів критичної інфраструктури міста, який подавався на ім’я генерального директора "ДТЕК Дніпровські електромережі" Андрію Терещуку від першого заступника міського голови Новомосковської міської ради Тараса Здреника. Лист від 24.10.2022 року.

У листі вказано перелік об’єктів критичної інфраструктури, знеструмлення яких призведе до надзвичайних ситуацій у м. Новомосковськ. Обидві підкачувальні станції, де вже тиждень ДТЕК вимикає електропостачання, знаходяться у цьому переліку. Адреси зафарбовані з питань безпеки.

Редакція видання "Телеграф" спробувала зв’язатися з компанією ДТЕК, щоб отримати коментар, проте після годинного "висіння на слухавці", зв’язок обірвався. Зв’язатися з оператором компанії виявилося неабияк складно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі люди протестують через відключення електрики. Перекривають вулиці та вимагають увімкнути світло.