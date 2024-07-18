У Києві вибухнув трансформатор: мешканці одного із районів залишилися без світла (відео)

Така біда трапилася не вперше

У четвер, 18 липня, у Києві вибухнула трансформаторна підстанція. Інцидент стався в Оболонському районі на проспекті Володимира Івасюка, 6А.

Про це повідомляє телеграм-канал "Життя Оболонь". Місцеві розповідають, що вибух стався через 15 хвилин після відключення світла.

Сусідні будинки залишилися без електрики. Зазначається, що на місці події працюють рятувальники, співробітники поліції та фахівці ДТЕК.

Вибух трансформатора на проспекті Володимира Івасюка

Це вже другий випадок на Оболоні за добу, коли вибухнув трансформатор. Ввечері в середу, 17 липня, вибухнула підстанція на вулиці Прирічній, 17Г. До неї підʼєднано острів Оболонський.

Очевидці зазначають, що трансформатор загорявся неодноразово. Після першого вибуху фахівці намагалися відновити його роботу, перепід'єднали й трансформатор знову задимівся.

Місцеві писали, що вибух був дуже гучним, а пожежа вперше була сильною.

Нагадуємо, днями у Києві через літієвий акумулятор сталася пожежа. Спалахнув коридор в одному з будинків на Мінському масиві.

Як виявилося, один із мешканців багатоповерхівки в ЖК Міністерський вирішив самотужки облаштувати додаткове джерело світла. Для цього він встановив у коридорі літієвий акумулятор. Однак, через високу температуру або перепади напруги, акумулятор зайнявся.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом у багатоповерхівці вибухнув літієвий акумулятор. Вибух пролунав в одній із квартир у Софіївській Борщагівці.