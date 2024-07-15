Перекривають вулиці та вимагають увімкнути світло: в Одесі люди протестують через відключення електрики

Люди втомились від тривалих графіків

Услід за Кам’янським на Дніпропетровщині, де люди протестували проти тривалих відключень світла, на мітинг вийшли одесити. У понеділок, 15 липня, вони перекрили одразу декілька вулиць.

Натовп незадоволених людей бачили на вулицях Разумовська та Толбухіна. Про це повідомляє видання "Думська", яке й опублікувало відеоролики.

Цікава інформація про будинок на Толбухіна. За даними "Думської", раніше не було відключень світла, бо будівля під’єднана до лінії критичної інфраструктури.

Нещодавно будинок вирішили від’єднувати та під’єднувати в ручному режимі. Через це включали електроенергію з запізненням. До того ж у комплексі немає нормального обладнання, воно швидко ламається через увімкнення. Так сталось і 15 липня. До того ж у будинку згорів трансформатор. Ремонт обіцяють зробити зранку 16 липня.

Протестувальників розкритикував оглядач "Думської" Віктор Босняк. Він зазначив, що перекривати дороги небезпечно, бо по них їздять військові та ті, хто доставляє Силам оборони усе необхідне. До того ж такі мітинги буде використовувати ворог у своїх цілях.

"І так, побачивши ваші акції з перекриттям, росіяни ще більше навалюватимуть на підстанції — просто щоб посилити і розпалити. Будете зовсім без електрики сидіти", — пише Босняк.

Нагадаємо, що нещодавно люди вийшли на протести у Кам’янському. Учасники мітингу говорили, що сидять без світла по 17 годин. Вони назвали графіки відключення електрики "геноцидними".

Раніше "Телеграф" писав, як у ДТЕК відреагували на мітинг у Кам’янському. Енергетики розповіли, що вважають справжньою метою цієї події.