На Днепропетровщине люди обвинили ДТЭК в том, что у них нет ни света, ни воды

Компания не реагирует на многочисленные жалобы

Вместе со светом исчезает и вода. В Днепропетровской области компания ДТЭК "Днепровские электросети" в течение недели отключает два объекта критической инфраструктуры в городе Самар (бывший Новомосковск). Речь идет о подкачивающих насосных станциях, которые обеспечивают водой по меньшей мере шесть многоэтажек.

Жители обратились в редакцию издания "Телеграф" с просьбой осветить сложившуюся ситуацию. По их словам, компания ДТЭК не реагирует на многочисленные жалобы и продолжает отключать объекты критической инфраструктуры.

"Жители нашего и соседних домов неоднократно звонили по телефону на горячую линию компании и объясняли ситуацию. Люди прекрасно понимают, что свет выключается не просто так, но в нашем случае вместе со светом уходит и вода, а это в условиях безумной жары, когда температура воздуха достигает + 40 С просто недопустимо", — рассказывает глава одного из ОСМД Светлана Мачковская.

Как рассказывает женщина, в комментариях на своей официальной странице в Facebook компания ДТЭК пишет о том, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, однако это очевидная неправда.

В частности, об отключении таких объектов постоянно предупреждает городской водоканал города. Сообщения публикуют на своей странице в Facebook.

"Жители домов постоянно звонят по телефону в ДТЭК и оставляют жалобы, однако станции продолжают выключать. Мы целыми днями сидим и без света, и без воды. Среди жителей много пожилых людей, мамочек с маленькими детьми… Это очень сложно", — замечает глава ОСМД.

Также по ее словам, в четверг, 18 июля, инициативная группа составила и отправила по почте письма, в частности, на имя директора компании ДТЭК, а также в Новомосковский городской совет с просьбой обеспечить централизованное энергоснабжение подкачивающим насосным станциям.

"Мы уже повсюду писали, повсюду звонили по телефону и всюду одни и те же отмашки. Говорят, что рассмотрения вопроса нужно ждать 30 дней, но за эти 30 дней уже можно будет умереть. Я живу на 9 этаже, недавно родила и у ребенка уже с проблемы с кожей, это просто какое-то издевательство. Ладно без света, но без воды в такую жару просто невозможно жить", — говорит жительница Елена Смирнова.

Штурмуют жители и комментарии на официальной странице ДТЭК в Facebook, однако в ответ получают только шаблонные ответы.

В доказательство своих слов направили в редакцию и перечень объектов критической инфраструктуры города, который подавался на имя генерального директора "ДТЭК Днепровские электросети" Андрея Терещука от первого заместителя городского головы Новомосковского городского совета Тараса Здреника. Письмо от 24.10.2022 года.

В письме указан перечень объектов критической инфраструктуры, обесточивание которых приведет к чрезвычайным ситуациям в Новомосковске. Обе подкачивающие станции, где уже неделю ДТЭК выключает электроснабжение, находятся в этом перечне. Адреса закрашены по вопросам безопасности.

Редакция издания "Телеграф" попыталась связаться с компанией ДТЭК, чтобы получить комментарий, однако после часового "висения на трубке" связь оборвалась. Связаться с оператором компании оказалось очень сложно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе люди протестуют из-за отключения электричества. Перекрывают улицы и требуют включить свет.