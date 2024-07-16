Миколаїв два роки без води: мер Сєнкевич розповів, як відключення світла посилило ситуацію

У Миколаєві немає води з 12 квітня 2022 року

Миколаїв живе без питної води вже протягом двох років. Постійні відключення світла створюють ще більше проблем, оскільки воду громадянам роздають через спеціальні точки й без електроенергії вони не можуть її отримати.

Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише РБК-Україна. За його словами, проблеми з водою та електрикою створюють серйозну напругу і люди вже озлоблені. При цьому їм нічого не пояснюють, графіки постійно змінюють, підлаштуватися під них складно, ламається техніка, псуються продукти. Все це поєднується із відсутністю води.

"В Миколаєві немає води з 12 квітня 2022 року. Сьогодні місто використовує воду з іншого ресурсу, за який ми ще платимо. Ми очищаємо її, щоб зробити її технічною. Воду ми зараз роздаємо. Ми використовуємо воду з водопроводу, а також там, де можна пробити свердловини, буримо свердловини, очищаємо їх системами та роздаємо воду безкоштовно. Фактично у людей завдання вийти вдень, взяти дві пластикові пляшки і набрати воду для дому", — розповів Сєнкевич.

Щодо технічної води, то, як каже мер, у ній можна купатися, мити посуд, але не пити його. Плюс до всього, проблеми з електрикою посилюють проблеми із водою. Але основна проблема – це точки видачі води. Люди зараз мають проблему з отриманням питної води на території міста.

Олександр Сєнкевич пояснив, що зараз мешканці Миколаєва мають наступний графік відключень електроенергії: дві години є світло, чотири години немає. Іноді три години є.

При цьому "Укренерго" має ідею не відключати прифронтові міста та регіони від світла. Однак, як каже Сенкевич, з ними це питання не обговорювалося і навіть на нараду міська влада не була викликана. Він додав, що оскільки місто не є ні співзасновником, ні управителем цих організацій нас просто ставлять перед фактом прийнятих рішень.

"У Миколаєва зовсім інша історія. Якщо люди мають можливість набрати ванну питної води, відро і, коли немає світла, використовувати питну воду, у Миколаєва немає такої можливості. Через перебої з електроенергією біля точок видачі води втричі зменшилася їхня можливість роботи. Вода навіть не завжди встигає набиратися, не працюють диспенсери. А на це потрібно три тонни палива", — пояснив мер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фахівець з енергетики розповів, коли перестануть відключати світло. Він також назвав умови для цього.