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ТЦК формує перелік військовозобов'язаних: кому у першу чергу будуть надсилати повістки

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Повістка
Повістка. Фото Фото Getty Images

Запит на критерії, за якими обиратимуть військовозобов'язаних, надсилає Генштаб

Після останнього дня, 16 липня, коли військовозобов'язані могли оновити свої дані, ТЦК та СП можуть надсилати повістки. Кого з українців можуть викликати першочергово?

Спочатку усю оновлену інформацію, а саме мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електронну пошту, ТЦК буде вносити до Реєстру "Оберіг", а потім — до особистої паперової справи особи. Як повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю на каналі "Є ПИТАННЯ".

"Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є – які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язаним", — зауважила вона.

Тобто за допомогою "Оберіг" можна автоматично провести вибір за вказаними категоріями (віком та фахом) між людьми, обрати найбільш відповідну особу, а потім викликати її у ТЦК повісткою. Заступниця міністра з цифровізації порівнює з таргетованою рекламою і додає, що так можна працювати з аудиторіями, які потрібні, не витрачаючи додатковий час.

Раніше "Телеграф" писав, чи може військовозобов'язаний підписати контракт, якщо отримав повістку.

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#Оновлення #Мобілізація #ТЦК #Повістки