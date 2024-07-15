Якщо повістка вже на руках: чи можна підписати контракт на службу в ЗСУ

Є певні складності, за словами юриста

Військовозобов'язані, якщо в них немає відстрочки, підлягають мобілізації. Чи можуть такі українці підписати контракт із ЗСУ, якщо їм вже видали повістку?

ТЦК та СП на власний розсуд розподіляє мобілізованих осіб у військові структури, але особи, що підписали контракт, мають одну можливість — самостійно обирати, де проходити службу. Юрист Дмитро Франчук пояснив, передає РБК-Україна, чи може військовозобов'язаний підписати контракт, якщо йому була видана повістка.

"Однозначної відповіді щодо того, чи можна піти служити за контрактом після отримання повістки, нема. Теоретично це можливо, але на практиці виникають складнощі", — поясгнює він.

За його словами, є певні моменти, які має знати кожен військовозобов'язаний, а саме:

закон не забороняє мобілізованим особам підписувати контракт на військову службу, однак ТЦК та СП може відмовити у цьому

рішення про те, чи дозволити вам служити за контрактом, залежить від ТЦК та СП

ухвалюючи рішення, ТЦК та СП буде враховувати:

вашу військово-облікову спеціальність потреби Збройних Сил України інші фактори, які ТЦК та СП вважає важливими

Як можна підписати контракт, якщо на руках вже є повістка

Франчук каже, що спочатку треба звернутись до ТЦК та СП за місцем реєстрації, подати заяву на підписання контракту на службу і додати всі необхідні документи. Після того особу відправляють на військово-лікарняну комісію. Потім потрібно чекати на відповідь ТЦК та СП, чи зможе військовозобов'язаний підписати контракт.

Однак він зауважує на тому, що цей процес довготривалий та немає точних гарантій того, що ТЦК та СП надасть згоду.

"Також потрібно продовжувати виконувати вимоги повістки, поки ви не отримаєте остаточного рішення від ТЦК та СП", — резюмує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде мобілізація після 16 липня, коли закінчиться термін актуалізації даних у ТЦК та СП.